Riettelers luiden noodklok: ‘waar blijft onze vergoeding?’

De riettelers in De Weerribben luiden de noodklok. Eind dit jaar loopt de financiële vergoeding voor het beheer van het rietland af. En terwijl de rietsnijders rond Kalenberg en Ossenzijl druk bezig zijn met hun oogst, is er nog altijd geen nieuwe regeling voor de jaren na 2019. En die onzekerheid knaagt aan de riettelers.

April vorig jaar is het maken van nieuwe afspraken voor het eerst aangezwengeld en in oktober is er een brandbrief gestuurd naar de Overijsselse gedeputeerde Hester Maij. Daarin dringen de vier lokale belangenverenigingen uit de rietsector – die het hele gebied vertegenwoordigen - aan op een nieuwe Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL), als vervolg op de zesjarige regeling die in 2014 in werking trad. Ze willen er graag over in gesprek met de Overijsselse gedeputeerde Hester Maij. Ruim drie maand later wordt er nog altijd gewacht op een uitnodiging. ,,De tijd begint te dringen’’, zegt Klaas Schaap, voorzitter van de Algemene Vereniging voor de Rietcultuur in Nederland afdeling Oldemarkt.

De SNL regelt dat de riettelers een bedrag per hectare krijgen om het door hen gepachte land te onderhouden. Van het subsidiebedrag gaat twintig procent naar terreineigenaar Staatbosbeheer en tachtig procent naar de pachter, zo is destijds afgesproken. Het aan de pachters uit te keren bedrag is afhankelijk van het beheerpakket en loopt uiteen van 400 tot 1600 euro per hectare, legt secretaris Oscar Poelsema uit. ,,Voor veenmosrietland krijg je een hogere vergoeding dan voor cultuurrietland. Het bedrag is afhankelijk van hoe je een stuk land bewerkt en hoeveel werk er in zit.’’

Buitenlands riet

In De Weerribben onderhouden de riettelers ongeveer 1500 hectare rietland. Maar ze zien overal om hen heen bedreigingen opdoemen. De belangrijksten zijn de moeizaam verlopende afzet van Nederlands riet door onder meer concurrentie van riet uit het buitenland, waardoor de prijzen zijn gekelderd, en vergeleken met tien jaar geleden is de oogst met ruim éénvijfde deel teruggelopen. En dan is er nog het doemscenario van het mogelijk niet tijdig of in het ergste geval helemaal niet verlengen van de aflopende subsidieregeling.

,,De gevolgen’’, herhaalt Oscar Poelsema de vraag, ,,Dan is snijden van riet niet meer kostendekkend en zullen er veel rietsnijders stoppen.’’ En dat leidt volgens Klaas Schaap tot desastreuze gevolgen. ,,Als de rietsnijders er mee ophouden, ziet De Weerribben er over een paar jaar heel anders uit. Dan stopt het beheer en verbost het gebied, en dat heeft weer een negatieve invloed op de zeldzame flora en fauna. Er gaat dan een uniek gebied verloren.’’

Quote Als de rietsnij­ders er mee ophouden, ziet De Weerribben er over een paar jaar heel anders uit. Dan stopt het beheer en verbost het gebied Klaas Schaap, belangenvereniging rietteelt

Verloren

Schaap en Poelsema winden er geen doekjes om: zonder een goed beheer van het rietland door de pachters is De Weerribben reddeloos verloren. En dat geldt ook voor het even verderop gelegen gebied De Wieden, waarvan Natuurmonumenten eigenaar is. Maar daar is de nood minder hoog omdat de financiële regeling daar al is verlengd en loopt tot en met 2024.

Verlening van de subsidieregeling moet ook zo snel mogelijk gebeuren voor De Weerribben. Sterker nog, de riettelers zijn van mening dat in een nieuwe regeling de vergoeding omhoog moet voor een aantal beheerspakketten, zoals bijvoorbeeld het tijdrovende en complexe maaien van ribben. ,,De huidige uitkering is niet meer toereikend is’’, stelt Schaap. ,,Natuurlijk willen we een bijdrage blijven leveren aan het in stand houden van dit unieke natuurgebied. Maar het moet wel lonend zijn. Alles is tenslotte duurder geworden.’’

Aan het hart

Namens gedeputeerde Hester Maij kan woordvoerder Harry te Walvaart de riettelers gerust stellen: ,,Die afspraak is nu gemaakt, voor 11 februari’’, zegt hij op vragen van de Stentor. Hij geeft aan dat de problematiek ook het provinciaal bestuur aan het hart gaat. ,,Daarom zetten we ons al meerdere jaren, binnen de mogelijkheden die GS heeft, in voor de riettelers in het gebied. Dat blijven we doen.’’

Daarbij is het sluiten van een zesjarig contract binnen de SNL ook de insteek van de provincie. ,,Middels SNL-subsidie leveren particulieren en terreinbeheerders een belangrijke bijdrage aan het natuurgebied. Voor het verlengen van het contract in de huidige vorm is ook voldoende budget geserveerd’’, zo laat de provincie weten.

KADER : Aantal riettelers loopt hard terug