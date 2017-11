Riettelers Wieden en Weerribben: beheerplan is slecht voor het gebied

Het beheerplan voor de Natura-2000 gebieden Wieden en Weerribben is funest voor de riettelers in het gebied en daarmee -op den duur- voor het natuurgebied zelf. Dat stellen vier riettelers, die in het geweer zijn gekomen tegen Gedeputeerde Staten van Overijssel, die het beheerplan afgelopen voorjaar hebben vastgesteld.

Ze legden hun zaak voor aan de bestuursrechter in Zwolle. Gaan de strengere regels die in de bijbehorende gedragscode staan niet van tafel, dan willen de telers nadeelcompensatie. ‘Anders is het over een paar jaar einde oefening voor ons’, stellen de grootsten in het gebied, de gebroeders Dolstra. Volgens hen geldt dat voor alle telers in Wieden en Weerribben, maar was de animo om naar de rechter te stappen niet groot. De Dolstra’s verwachten dat ze 96.000 euro schade per jaar gaan lijden.

Maaiwerkzaamheden

Kern van het probleem is dat er in de nieuwe gedragscode exacte data worden genoemd voor periodes dat ze in het veld mogen komen om werkzaamheden uit te voeren: rietsnijden, opbossen, vervoeren, maar ook bevloeiing van jonge rietstengels in tijden van nachtvorst en in de zomer maaiwerkzaamheden.

Van april tot september zouden ze grotendeels niet meer in de velden mogen komen, althans niet zonder vergunning. En jaarlijks een vergunning aanvragen: daar gaat een hoop tijd mee heen, en kost bovendien geld. Dit alles is bedoeld om broedende – en zeldzame- vogels te beschermen. De periode is daarmee ook nog eens met een maand uitgebreid.

Broedende vogels

Voorheen gold ook wel de regel dat ze geen broedende vogels mochten verstoren, maar dat was veel globaler geformuleerd in de Wet Natuurbescherming. En daar konden de telers wel mee uit de voeten. ‘We letten sowieso wel op de vogels en we verstoorden ze niet. We zitten de hele dag in het veld en weten heus wel waar we kunnen maaien of niet”, zegt woordvoerder A. Muis. Er was ook overleg met Staatsbosbeheer als ze in een bepaald veld werkzaamheden wilden uitvoeren.

Een woordvoerder van de provincie stelt dat in het nieuwe beheerplan alleen meer duidelijkheid wordt gegeven van wat wel en niet mag. ‘Maar het wil niet zeggen dat er na 1 april niets meer kan’. Een eis tot schadevergoeding vindt hij prematuur, omdat er nog beroepsmogelijkheden zijn.

De rechter doet over zes weken uitspraak.