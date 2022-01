Riettelers willen meepraten over Weerribben-Wieden: ‘Gebied bestaat voor een derde uit riet’

De telers hebben onlangs hun ongenoegen geuit in een brief richting de gemeenteraad, in de hoop dat die te hulp kan schieten. ,,Ze hebben niet voor niets in 2019 een motie aangenomen waarin stond dat onze belangen vertegenwoordigd moeten worden, maar er is nog niets gebeurd”, stelt Wout van de Belt, voorman van de riettelers in de Wieden.