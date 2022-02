Rijbewijs ingevorderd van dronken automobilist die twee keer in dezelfde nacht te hard rijdt in Meppel

Een automobilist die onder invloed was van alcohol, wist het te presteren om zondagochtend tot twee keer toe op hoge snelheid rond te rijden in Meppel. Na de aanhouding stapte de man tóch weer in de auto, iets wat al snel werd opgemerkt door de agenten.

De 48-jarige bestuurder kreeg om 00.30 uur ‘s ochtends al een controle en invordering van zijn rijbewijs voor het rijden onder invloed en het overschrijden van de snelheid met 70 kilometer per uur. De man reed op de Leonard Springerlaan in Meppel toen hij voor de allereerste keer door de agenten staande werd gehouden. Hij reed op dat moment 120 kilometer per uur waar 50 kilometer per uur toe was gestaan. Agenten kregen meteen de indruk dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Hij stamelde, was onvast ter been en rook naar alcohol volgens de agenten.

Verhoor en rijverbod

Hierop werd een blaastest afgenomen, die duidelijk aangaf dat de man alcohol had genuttigd. De bestuurder werd meegenomen naar het bureau in Meppel waar hij 590 ugl blies, een prommilage dat meer dan twee keer de toegestande hoeveelheid is. De man kreeg een verhoor en daarna een rijverbod. Er werd expliciet gezegd dat de man niet meer mocht rijden. Hierop gaf de 48-jarige aan een taxi te zullen bellen en zijn auto te laten staan om deze morgen weer op te halen. De agenten gaven duidelijk aan dat zijn kenteken bekend was.

Groot was de verbazing van de agenten toen de bestuurder na vijftien minuten opnieuw op de weg te zien was. De snelheid was nu nóg hoger dan hij eerder in de nacht had gereden. De man reed 150 kilometer per uur op een weg waar 80 was toegestaan. Met verschillende geluid- en lichtsignalen werd de man gedwongen om te stoppen. Hierop werd de man aangehouden voor het rijden met een ingenomen rijbewijs en overgebracht naar het politiebureau in Hoogeveen. De auto van de bestuurder is in beslag genomen en is door de politie afgesleept. De man kreeg een proces verbaal van de agenten voor de diverse strafbare feiten.