Rijvereniging Staphorst verlangt vurig naar nieuwe manege – liefst vóór de volgende jubileumviering

Gewonde bij zwaar ongeluk Sint Janskloos­ter is 63-jarige vrouw

Een 63-jarige vrouw uit de gemeente Steenwijkerland is gisteren ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Sint Jansklooster. Bij het incident op de N762 waren twee auto's betrokken. De vrouw was een van de bestuurders. Hoe het met haar gaat is nog niet bekend.

16 oktober