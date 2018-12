Roeiers botsen op binnenvaartschip en slaan om in Zwarte Water bij Hasselt

Opknappen gemaal Wetering loopt vertraging op

11:30 Het opknappen en uitbreiden van het poldergemaal Wetering in de gelijknamige buurtschap in de gemeente Steenwijkerland loopt uit. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden eind deze maand worden afgerond, maar dat wordt pas maart volgend jaar, aldus woordvoerder Klaas Jansen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat heeft in een nieuwsbrief omwonenden op de hoogte gesteld.