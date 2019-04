Roeiers trappen seizoen af met marathon in Kop van Overijssel

videoWaar Milaan – San Remo voor de profwielrenners de openingsklassieker van het seizoen is, is de Weerribben Wieden-marathon dat voor de roeiers. Honderden roeiers gaan zaterdag en zondag de wateren in de Kop van Overijssel op voor de eerste wedstrijd van het seizoen op de landelijke kalender.

,,Met bijna zeshonderd roeiers van verenigingen uit het hele land en een aantal uit Duitsland, is dit het grootste roei-evenement in Overijssel’’, weet materiaalcommissaris Leijn de Wolf van de organiserende Steenwijker roeivereniging ’t Diep. Die heeft – figuurlijk – de wind in de zeilen. De vereniging heeft net voor 35.000 euro de vloot uitgebreid met vier nieuwe boten.

Wat maakt de marathon zo bijzonder?

,,Vooral het parcours door de natuurgebieden Weeribben en Wieden, met bochtige, smalle slootjes en lage bruggen. Er zitten enkele haakse bocht in, en dat valt echt niet mee met de flinke snelheden die de boten kunnen bereiken. Het vergt enorm veel van de stuurmanskunst. Verder is het natuurlijk de eerste wedstrijd van het seizoen. Daar kijkt menig roeier reikhalzend naar uit.’’

Waarom een tweedaagse?

,,Op zaterdag is er de wedstrijd over een afstand van 55 kilometer, waar het echt gaat om de snelste tijd in de verschillende boottypen en categorieën, en een prestatietocht. Die hebben een lengte van 55 kilometer met start- en finish voor ons clubhuis aan het Steenwijkerdiep. Er komen bijna honderd boten aan de start in de C-klasse en Wherry’s, boottypen die net even wat breder en daardoor stabieler zijn dan de zogenoemde ‘gladde boten’ die voor het baanroeien worden gebruikt. Er wordt gevaren met twee, drie of vier roeiers met stuurman of –vrouw. En zondag houden we nog een toertocht van 35 kilometer. Hieraan doen vijftig boten mee. Dan gaat het niet om de snelheid maar is er ook gelegenheid om ergens aan te leggen voor een kop koffie.’’

Roeien zit in de lift?

,,Landelijke cijfers laten al een aantal jaren een groei zien en ook ’t Diep mag niet klagen. We hebben ongeveer 125 leden, met een groep wedstrijdroeiers, toerroeiers die tochten maken en een groep recreatieve roeiers. Dagelijks gaan hier boten het water op. Leden van andere roeiverenigingen kunnen bij ons een boot huren en met recreatieondernemers in de regio bieden we speciale arrangementen aan.’’

Hoe zit het met de jeugd?

,,Door het studentenroeiverenigingen roeien in ons land relatief gezien veel jongeren. Wij hebben twintig jeugdleden en met open dagen, 13 april is de volgende, en trainingen proberen we dat in stand te houden. Maar als ze gaan studeren gaan ze vaak naar een andere vereniging, Zoals ons paradepaardje Obbe Tibben, die nu bij Skøll roeit. Dat is echt een enorm talent dat we zo nog maar eens terug kunnen zien op de Olympische Spelen.’’

Jullie vloot is tip-top?