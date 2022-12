Roel en Grietje zijn vrijwel alles kwijt: brand verandert hun monumentale Staphorster boerderij in troosteloze puinhoop

Een vrijstaan­de woning bouwen kan weer in Genemuiden: kavels zijn in de verkoop

De aanleg van de wijk Tag West in Genemuiden is weer een stap verder. Een aantal kavels voor de bouw van een vrijstaande woning is in de verkoop gegaan. De Heutink Groep bouwt de komende jaren ruim 200 woningen in het gebied.

5 december