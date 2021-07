Roel en Lijsje uit Staphorst stappen op de fiets voor Kika met overleden dochtertje Loïs (bijna 3) in gedachten

Roel Veldman noemt het overlijden van zijn dochter een aardbeving in zijn leven en dat van zijn gezin. Het schudden gaat nog altijd door. Er is nu meer ruimte voor verwerking, maar het gat in de ziel blijft altijd. ,,Het is als een korstje. Soms gaat de wond weer open en heb je weer last. Roel en Lijsje zeggen ook heel consequent dat ze vier kinderen hebben met Benthe (7), Vayén (4) en Dion (0). ,,Loïs is de oudste dochter, ‘is’, want ze blijft altijd onderdeel van ons gezin.”