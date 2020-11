Rohan (19) en Sander (22) kunnen ondanks corona aan het werk blijven bij De Linde in Hasselt: ‘Van thuiszitten word ik ongelukkig’

Wens voor wieken op Gieterse Koornmeule krijgt serieus tintje

9 november Spijkers met koppen wil de nieuwe stichting De Gieterse Koornmeule gaan slaan de komende tijd. Nu de molen in Giethoorn in gemeentelijke handen is, is dat hét uitgelezen moment om de wensdroom de molen in oude en werkende staat terug te brengen, in daden om te zetten.