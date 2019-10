Rolstoeldansers stralen op NK in Steenwijk

Suze Nooij uit Hoorn kwam met haar lerares Amber Jenges naar Steenwijk. Volgens haar krijgt het rolstoeldansen steeds meer aandacht. ,,Dat komt nu natuurlijk ook door Bibian Mentel in het televisieprogramma Dancing with the Stars. Dat geeft aan het rolstoeldansen een boost.’’ Suze handbalt ook al bijna drie jaar in een rolstoel. ,,Tot mijn elfde kon ik lopen, maar daarna ging mijn heup te vaak uit de kom. Ik ben met een open rug geboren. Op de basisschool ben ik al begonnen met rolstoeldansen. Mijn moeder stimuleerde mij om dat te doen. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Handbal en dansen verrijken mijn leven. Even weg uit de dagelijkse sleur.’’

De deelnemers in de diverse klassen toonden niet alleen hun tot in de finesse getrainde technieken, de mimiek maakte duidelijk dat vooral het plezier van de glimmende dansvloer spatte. De valide Miranda Weitering uit Assen en haar gehandicapte zus Jacqueline glunderden van oor tot oor na hun optreden. De twee oefenen wekelijks in de dansschool in Meppel.

,,Nadat ik op veertienjarige leeftijd een dwarslaesie had opgelopen wilde ik niet bij de pakken neerzitten. Ik zocht een doel voor mijn verdere leven en dat werd dus dansen. En wat betreft mijn handicap, daar leer je mee omgaan. Het dansen is voor mij een uitlaatklep’’, zegt Jaqueline. ,,Wat is het toch prachtig om aan zo’n evenement mee te kunnen doen’’, zegt Miranda. Ze geniet volop van het enthousiasme van haar zus. ,,Ik zie mijzelf in haar. Zij moet het doen zonder benen, maar in geest zijn we één. Dus ook op de dansvloer.’’ Het danspaar wil graag verder komen en traint tenminste een keer in de week in Meppel. ,,We betalen nu alles zelf. Daarom zijn we op zoek naar sponsoren.’’