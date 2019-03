Rolstoelfiets tovert in Genemuiden blossen op de wangen

Laat de lente maar komen, in Genemuiden staan ze handenwrijvend te wachten op mooi rolstoelfietsweer. Dan kan dat slimme vehikel De Meente uit en het volle leven in. Want dat is de bedoeling: langs bedrijvige marktkramen en gevulde terrassen toeren, slingerend over dijkjes, door wilde bloemen omzoomde paden en kriskras door het polderland. Zo krijgen de oudere cliënten in huis weer wat gezonde blossen op de wangen.