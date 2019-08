Rondvaart Weerribben niet alleen te genieten op televisie

Bouwgroep Plak op die Bloem komt in tijdnood, corso Sint Janskloos­ter in gevaar

6 augustus Het corso in Sint Jansklooster luidt de noodklok: veel bouwgroepen liggen op achterstand, omdat de wagens te groot zijn. Nog nooit in de geschiedenis is er een dahliawagen in een schuur achtergebleven, maar nu moeten de lassers en plakkers alle zeilen bijzetten om voor volgend weekeinde klaar te zijn. ,,We moeten dit nog, we moeten dat nog. Het frustreert als je geen vooruitgang ziet.”