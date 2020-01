Rose (9) is de eerste kinderburgemeester van Steenwijkerland

Rechter steunt buurt in zaak over rommel­schuur Rouveen

20 januari De gemeente Staphorst is in de zaak rond de opslagloods van Lucas Knoll aan de Sluitersweg in Rouveen door de rechter op de vingers getikt. Omwonenden ergeren zich groen en geel aan de volle schuur en de activiteiten die er plaats vinden en menen dat de gemeente zou moeten handhaven. Een eerste aanzet daartoe is door de rechter gegeven.