Rouveen krijgt een terrein om feest te vieren (al zal misschien niet álles mogen)

Buren komen met frisse tegenzin en zinloos bovendien naar kort geding over kap van één boom in Staphorst

De plannen van de eigenares van een bosje aan de Lankhorsterweg in Staphorst worden met argusogen bekeken door buren die op ongeveer 400 meter afstand van het perceel wonen. Ze hebben bezwaren tegen plaatsing van een uitkijktoren en picknickbanken vanwege aantasting van het natuurschoon, maar in een kort geding bij de rechter in Zwolle draaide het uiteindelijk alleen om de kap van één boom.

28 juni