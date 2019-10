Rouveens straatnaambordje herinnert nu aan Joods werkkamp

De onthulling vond donderdagochtend 3 oktober plaats, de datum dat in 1942 - op Jom Kippoer - alle 344 Joden uit het Staphorster werkkamp werden afgevoerd naar Westerbork. En van daaruit naar de vernietigingskampen in Oost Europa. Slechts zes overleefden de oorlog. Dat aan het straatnaambordje bij de kruising van de Stadsweg en de Afschuttingsweg historische informatie is toegevoegd, is te danken aan leerlingen van GBS de Levensboom in Rouveen. Zij hebben hiervoor gepleit bij burgemeester Theo Segers, nadat documentairemaker en plaatsgenoot Geertjan Lassche een gastles had verzorgd over de Joodse dwangarbeid in het dorp, waardoor onder meer de Afschuttingsweg is aangelegd. Die had in de volksmond de naam Jodenweg, maar kreeg later een officiële naam waardoor het verleden in de vergetelheid dreigde te raken.