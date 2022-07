Rouveense kerels geestelijk weer helemaal fit na het mannenontbijt

Groepjes mannen gooien hun volle gewicht in de strijd om de trekker in beweging te krijgen. En dat lukt, want bij sommige dingen heb je gewoon hulp van elkaar nodig en dat is precies waar mannen vaak moeite mee hebben. Want je bent al snel een watje wanneer je jezelf kwetsbaar opstelt en dat was precies een van de aandachtspunten waarmee deze zaterdag om half acht begon.