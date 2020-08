Roy praat in Giethoorn weer Nederlands met zijn passagiers

Deze zonovergoten doordeweekse dag komt rustig op gang, het aantal dagjesmensen is nog te overzien. ,,Maar over een uur ziet het weer zwart van de mensen”, weet rondvaartschipper Roy Knoop. De chinezen mogen dan ontbreken, dat geldt niet voor de drukte in Giethoorn. Knoop is er niet rouwig om dat hij sinds de uitbraak van het virus veel meer Nederlanders, maar ook Belgen en Duitsers, rondvaart. ,,Ik was bijna vergeten hoe het was om alleen Nederlands te spreken. Toeristen uit Azië maken vooral foto’s, luisteren is er nauwelijks bij. Met Nederlanders krijg je sneller interactie. Ik mag het niet zeggen, maar ik vind het eigenlijk wel prettig zo. Nederlanders grijpen hun kans. Al snap ik heel goed dat het voor de lokale economie natuurlijk beter is als buitenlandse toeristen deze kant weer op komen”, zegt Knoop, zelf woonachtig in Meppel.