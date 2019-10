Ruim 18.000 euro voor herstel stormschade op landgoed De Oldenhof bij Vollenhove

In de nacht van 4 op 5 juni raasde een valwind over De Oldenhof. Meer dan honderd bomen knapten af als luciferstokjes en raakten beschadigd. De op het natuurkampeerterrein verblijvende gasten wisten ternauwernood te ontkomen en ook de boerderij annex koffie- en theeschenkerij van Taco en Aafke Jongman bleef wonderwel gespaard.

Omgevallen

Om Stichting Oldenhof te steunen zetten Taco en Aafke Jongman een benefietdag op poten, die zaterdag 6 juli is gehouden. Drie maanden later is de opbrengst bekend, ruim 18.000 euro. Martin Knol, secretaris van Stichting Oldenhof, is blij met de geboden hulp en het geld. Dat zal worden gebruikt om de schade te herstellen en om de omgevallen bomen op te ruimen.