Ruim 500 handtekeningen tegen nieuwe in- en uitrit bedrijf in Hasselt

Bruinenberg zou er mee naar het provinciehuis in Zwolle, maar de nieuwe coronamaatregelen verhinderden het aanbieden van de petitie aan gedeputeerde Bert Boerman. Het is de bedoeling van de Hasselter om de handtekeningen in een later stadium te overhandigen aan de gedeputeerde. ,,Dat kan alsnog omdat de hoorzitting in verband met de lock down is verdaagd naar een latere datum in januari 2021‘’, aldus Bruinenberg.