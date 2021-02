Ruim baan voor otter, moerasvogels en water bij gemaal tussen Vollenhove en Blokzijl

Drukte in schaatswal­hal­la Kop van Overijssel, toch is burgemees­ter Bats blij: ‘Schaatsers hebben hun verstand gebruikt’

14 februari Het was in het weekend druk in de Kop van Overijssel, het walhalla voor schaatsers die van natuurijs houden. ‘Blijf thuis!’ riep Steenwijkerland-burgemeester Rob Bats van tevoren, maar heel Nederland kwam. Toch is hij tevreden aan het eind van een weekend zonder grote incidenten bij de meren en grachten. ,,Een bepaalde drukte hadden we ingecalculeerd.”