Ruim veertig equipes van start in TafelTourTocht Steenwijk

14 september Met veel meer ingeschreven sloepen dan voorgaande jaren is zaterdagmiddag in Zwartsluis de twintigste editie van de ZwarteWaterRace van start gegaan. Sloeproeiverenigingen uit het hele land schreven zich met in totaal zestig roeiteams in.