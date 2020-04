Ruimere bevoorradingstijden in binnenstad Meppel

Kerk in Staphorst worstelt met corona-maatrege­len: ‘Het is voor ons een zoektocht’

11:30 Normaal zitten er elke zondag twee keer 2.300 mensen in de Grote Kerk in Staphorst. Nu zijn dat er maximaal dertig per dienst. ,,Het is voor ons als kerkelijke gemeente ook een zoektocht hoe we dit goed vorm geven”, stelt dominee H.J. van Marle.