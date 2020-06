‘Ruinerwold-vader kan niet naar Pieter Baan Centrum door zijn medische toestand’

De twee mannen worden er onder meer van verdacht dat zij zes kinderen van Van D. sinds 2009 tegen hun wil hebben vastgehouden in een boerderij in Ruinerwold. Zij zijn in oktober opgepakt. De rechtbank in Assen heeft begin dit jaar bepaald dat de twee verdachten moeten worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor psychisch onderzoek.

Blamage

Ook wil de rechtbank dat wordt gekeken naar de interactie tussen de twee mannen. B. is enkele weken geleden in het PBC geplaatst. Volgens Moskowicz zou Van D. volgen. ,,De medeverdachte zit in het penitentiair ziekenhuis. Daar zijn mensen van het PBC onlangs gaan kijken. Zij hebben vastgesteld dat Van D. (67) gezien zijn fysieke beperkingen niet in de kliniek geplaatst kan worden. Het PBC heeft daar niet de medische faciliteiten voor. Ik vind het een blamage, want de reden dat mijn cliënt er zit is juist om dat ze de interactie tussen hem en zijn medeverdachte wilden observeren. Nu blijkt dus dat hij er voor niets zit.”

Hersenbloeding

Van D. is enkele jaren geleden getroffen door een hersenbloeding en kan als gevolg daarvan niet meer praten. Hij heeft hierdoor voor zover bekend nog geen enkele verklaring kunnen afleggen sinds zijn arrestatie. B. was de huurder van de boerderij en volgens het Openbaar Ministerie het gezicht naar de buitenwereld, waardoor het gezin Van D. onzichtbaar kon blijven. B. ontkent iets strafbaars te hebben gedaan.

Kinderen gehoord

De zes kinderen van Ruinerwold zijn nooit aangegeven bij de burgerlijke stand, twee oudere broers en een zus wel. De kinderen van Van D. zijn volgens advocaat Moskowicz onder meer dinsdag gehoord bij de rechter-commissaris. De raadsman zegt dat de verklaringen van meerdere kinderen naar zijn mening zeer ontlastend zijn voor Van D. en zijn cliënt B. ,,Ze zeggen dat ze nooit tegen hun zin zijn vast gehouden.”

Donderdag is de derde pro forma-zitting in de zaak Ruinerwold. Advocaat Robert Snorn, de raadsman van Van D., wil pas op de zitting reageren op de laatste ontwikkelingen over zijn cliënt en het PBC. Het Openbaar Ministerie geeft ook geen inhoudelijke reactie, maar laat weten dat het ter sprake komt op de zitting.

Hongerstaking

B. is uit protest in hongerstaking gegaan toen hij in het PBC geplaatst is. Inmiddels eet hij weer. Volgens zijn advocaat heeft hij zwaar te lijden onder de detentie.