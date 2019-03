Ruinerwoldse boerin Eline Vedder met voorkeursstemmen in Drentse Staten

Vlammen slaan uit sauna in Genemuiden, na ‘foutje’ met lichtknop­je

25 maart Hij zette niet het licht uit, maar per ongeluk de kachel aan. Gevolg: de sauna van de eigenaar van een woning aan de Stoevenberg in Genemuidenaar vloog in brand. Door kordaat in te grijpen wist hij erger te voorkomen.