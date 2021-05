Ruzie eindigde in gruwelijk bloedbad op straat in Zwartsluis: ‘Ik trok het mes zelf uit mijn buik’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal coronage­val­len Oost-Nederland stijgt weer, Urk schiet omhoog

13 mei Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is gestegen. Waar gisteren en eergisteren respectievelijk 557 en 551 nieuwe coronagevallen bekend werden gemaakt, waren dat er vandaag 604. Urk noteerde het slechtste rapportcijfer: van 28,5 positieve gevallen per honderdduizend inwoners naar 99,9.