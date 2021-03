Ruzie keet Genemuiden eindigt met één rake klap, kaak gebroken op meerdere plaatsen

Ichthus College ziet langgewens­te nieuwbouw steeds dichterbij komen: gemeente Kampen geeft groen licht

5 maart Een belangrijke stap voor de verbouwing en nieuwbouw voor het Ichthus College in Kampen is genomen. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de eerste fase voor het ontwikkelen van het nieuwe campusplan. In deze eerste fase wordt een voorselectie gemaakt van architecten die het nieuwbouwplan kunnen ontwikkelen.