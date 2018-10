Ruziënde visserbroers uit Genemuiden voor de rechter

De Zwolse rechtbank boog zich woensdag over een familievete tussen drie broers uit Genemuiden. Twee van hen hebben de samenwerking met het visserijbedrijf opgezegd. De derde broer poogde dit vooralsnog tevergeefs via een kort geding te doorkruisen.

Sinds 1999 werken de drie broers samen in een vishandel en visserijbedrijf in Genemuiden. De wortels van het bedrijf gaan zelfs verder terug, tot ergens in 1880. In mei dit jaar gaven de broers Wiebe en Aalt Willem aan samen verder te willen, zonder broer Ben. Volgens hen komt dit door het gedrag van de laatste broer, die in een televisie-uitzending van het SBS6-programma Gestalkt als belager van zijn buren werd afgeschilderd.

Ze kregen kogelbrieven en sms'jes vol dreigende taal gestuurd. Hun raadsman Hans Pieter van der Veen had de kortgedingrechter gevraagd of ze vooraf de beelden van die uitzending wilde zien. Ze weigerde. ,,Ik wil onbevangen oordelen'', zei de rechter.

Arbeidsongeschikt

Advocaat Paul van der Donck meent echter dat de twee broers de ziekte van de derde broer aangrepen om van hem af te komen. Broer Ben is sinds dit jaar arbeidsongeschikt. Dat is geen reden om meteen de maatschap op te kunnen zeggen, stelde Van der Donck. Ben heeft nog altijd recht op medezeggenschap en dat is hem ontnomen.

Ben was van het drietal degene die de visserij op zich had genomen. Na zijn ziekmelding nam niemand dat over. Sinds maart zou al niet meer gevist zijn. ,,Als mijn cliënt vis wil vangen, dit deel van het jaar schubvis, dan moet dat met de spullen die door zijn broers zijn weggehaald. Het visserijgedeelte is door hen al volledig uitgekleed.''

Contract