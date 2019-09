Samenwerking in Zwartsluis verkleint stap van peutergroep naar kleuterklas

Daarvoor is het wel nodig dat SKZ betere huisvesting krijgt in het schoolgebouw aan de Julianastraat. ,,Er zal wat gerenoveerd moeten worden en tegelijk moet SKZ ook letterlijk een wat meer prominentere plek krijgen in de school.’’ Oosterhof en Anneke Zuidema van SKZ geven aan dat beide stichtingen een traject zijn ingegaan waarin wordt gekeken wat ze voor elkaar én voor de kinderen kunnen betekenen. ,,Praktisch houdt het in dat we meer dingen samen gaan doen om de overstap voor kinderen van de peutergroep naar de kleuterklassen zo klein mogelijk te maken’’, aldus Zuidema.

Het is volgens Jeroen Oosterhof heel belangrijk om al op jonge leeftijd een beeld te krijgen van: wat voor kind hebben we hier op school. ,,Ook daarom is onze samenwerking zo belangrijk. We werken toe naar een goede, warme overdracht.’’ Volgens Anneke Zuidema begint talentontwikkeling niet pas bij kinderen van vier jaar maar al veel eerder. ,,Sommige kinderen zijn, hoe jong ook, al heel sociaal. Anderen zijn weer heel erg met puzzeltjes bezig. Dat is onze taak: wat past bij een kind, wat heeft het in zich?’’