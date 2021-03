Samenwerking moet leiden tot versterking welzijnswerk in Zuidwest Drenthe

video Sidney (17) bestookt met haatreac­ties na aanmelding voor K3: ‘Transgen­der erbij is slecht voor kinderen’

23 februari Een paar nare berichtjes had Sidney Stacey wel verwacht over haar poging lid te worden van meidengroep K3, maar dat het er zo veel zouden worden, had de Steenwijkse (17) nooit kunnen bedenken. ,,Ik wist niet dat transgender bij zo veel mensen nog een probleem zou zijn.’’