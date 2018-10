Sander Kastelein nieuwe secretaris gemeente Meppel

Biestemerk is snert eten, ook als het 25 graden is

16 oktober Zelden is het in Genemuiden zo zonnig geweest tijdens de Biestemerk, de jaarmarkt op de derde dinsdag in oktober. Waar het meestal guur en herfstachtig weer is, en sommige oudere inwoners zich nog sneeuwbuien kunnen herinneren, stijgt het kwik tot bijna 25 graden. Maar de traditionele snert blijft.