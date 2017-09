Sandra van Nieuwland opent nieuw seizoen Podium Lokaal

Debuut

Sandra van Nieuwland debuteerde in 2012 met haar vertolkingen van onder andere More en Keep your head up. Een jaar later brak ze door toen ze het album ‘Banging On The Doors Of Love’ uitbracht. Het leverde haar de Edison Pop Award op en er volgde een succesvolle theatertour. Ze speelde onder meer in het voorprogramma van de Britse muzikant Bryan Ferry. In Podium Lokaal geeft ze een intiem optreden met haar gitarist en zanger Chris Kikic.