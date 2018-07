SC Genemuiden strikt Nederlandse en Duitse profclubs voor jeugdtoernooi

D66: Waar blijft onderzoek naar ontslui­tings­weg Blokzijl?

6:30 Sta je nieuwe haring te happen aan de Havenkolk in Blokzijl, word je bijkans van de sokken gereden. Tijdens de Haringparty van de Business Club Steenwijkerland is een welbekend probleem weer eens voor het voetlicht gebracht: Blokzijl is te krap voor grote voertuigen.