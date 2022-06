SC Genemuiden zet de eerste stap richting derde divisie, maar de weg is nog lang en hobbelig

Een doordeweekse avond in Genemuiden. Voetbal in de nacompetitie met een lekker zonnetje, wat wil een mens meer. Langs de lijn op sportpark De Wetering is de belangstelling meer dan behoorlijk, een kleine duizend man. Daarmee verdient Sportclub wat geld terug dat verspeeld is omdat de laatste wedstrijd in de competitie tegen Urk (3-5) - afgelopen zaterdag - een duel om des keizers baard was geworden. Terwijl dat een gave finale met duizenden toeschouwers en extra tribunes had kunnen zijn, ware het niet dat Urk de titelstrijd een week eerder in haar voordeel had beslist.