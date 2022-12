Scala blijft tot juli actief, Steenwijkerland en Meppel onderzoeken cultureel aanbod voor de toekomst

Dat hebben de vijf gemeenten (ook Hoogeveen, De Wolden en Westerveld) woensdag bekend gemaakt. Zij ‘zetten in op behoud van het lokale culturele vrijetijdsaanbod’. Daarvoor maken zij nu nog gebruik van de stichting Scala, maar die activiteiten houden dus per 1 juli 2023 op: het bestuur van Scala gaat de stichting ontbinden vanwege financiële tekorten.

Cultuurwethouder van Steenwijkerland Trijn Jongman (PvdA), die spreekt namens de vijf gemeenten, legt in een reactie uit dat Den Haag het signaal heeft opgepikt dat er door het hele land problemen zijn bij het cultuuraanbod. ,,Het Rijk wil proeftuinen opstarten om het aanbod in de benen te houden. Daar zijn wij bij aangesloten.”

Voorzitter van de stichting Maud Diemer vertelt telefonisch dat Scala in goed overleg is met de gemeenten. ,,Dat vindt elke maand plaats. Wij vinden het mooi dat de gemeenten het cultuuraanbod in de vrije tijd overeind willen houden.”