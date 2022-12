Schaatsliefhebbers worden op hun wenken bediend met Nijeveen on Ice

,,Het idee van een ijsbaan bij de molen leeft al een paar jaar’’, zegt Marc-Jan van der Linde, die het bestuur van Ondernemend Nijeveen vertegenwoordigt. Na wat lobbyen binnen de ondernemersvereniging is het nu dan zover. ,,Want wat is er nu mooier om in the most wonderful time of the year iets voor de Nijeveners te kunnen betekenen?” vult hij enthousiast aan. ,,Vanaf het begin was het wel duidelijk. Dit moest gebeuren samen met de ijs- en skeelerclub.’’ Van der Linde liet het er niet bij zitten en nam contact op met de plaatselijke vereniging.