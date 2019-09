Scheidsrechter Jaap maak je de kop niet gauw gek

Steenwij­ker gaat drie keer in de fout en moet auto inleveren

Een veertigjarige automobilist Steenwijk moest zijn auto maandagavond bij de politie in Leeuwarden achterlaten, nadat hij was betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Een vergrijp waaraan hij zich in twee jaar tijd, voor de vijfde keer bezondigde.