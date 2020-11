Scholen in Steenwijk mogen blijven hopen op samenvoeging: ‘Veel beter voor leerlingen’

In alle rust picknicken in de Sahara bij Ommen of wandelen bij de Zwarte Dennen in Staphorst: 'We maken er het beste van’

7 november De ene na de andere auto komt aanrijden en zoekt een plekje op de parkeerterreinen bij de Zwarte Dennen in Staphorst en bij de Sahara in Ommen. Gezinnen met kinderen rollen eruit, solo-hardlopers of stellen die hand in hand het bos of de stuifzandvlakte op wandelen. Want daar is een oase van rust.