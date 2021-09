Scholen uit Steenwijk en Meppel blij met extra geld: ‘We moeten gaan samenwerken’

Acht tips na brandstich­ting bij hotel Wanneper­veen: ‘Hier hadden doden kunnen vallen’

25 augustus De politie heeft na de uitzending van Opsporing Verzocht acht nieuwe tips gekregen over de brand die hotel Giethoorn2Stay in as legde. In haar zoektocht naar de daders die een brandbom gooiden, probeert de politie angst voor represailles onder mogelijk tipgevers weg te nemen. ,,Zelfs rechercheurs weten niet wie achter een tip zit.”