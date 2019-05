Scholieren in Meppel verslaan Chinese miljoenenstad met wereldrecord ‘kleurplaat inkleuren’

videoWaar een klein Nederlands stadje groot in kan zijn? ‘Met zoveel mogelijk kinderen op hetzelfde moment een kleurplaat inkleuren’. Vandaag verbraken 2700 Meppeler schoolkinderen het wereldrecord dat tot vandaag was geclaimd door de Chinese miljoenenstad Xiamen.

De recordpoging is het resultaat van een ideeënwedstrijd van vele Meppeler organisaties en instellingen waaronder de gemeente Meppel en het Ondernemersfonds. Onder de titel ‘alle kinderen wereldkampioen’ konden ze idee"n indienen. ‘Uit deze inzendingen is het beste idee geselecteerd, waarbij gelet is op uitvoerbaarheid en of het echt een officieel wereldrecord kan worden’, meldt de organisatie op haar website. ‘Hierbij zijn bijna honderd verschillende ideeën ingeleverd. Er waren 5 groepen van verschillende scholen, die allemaal het winnende idee hadden bedacht’.

'Binnen de lijntjes’

Voor dit wereldrecord gold een aantal regels, het is een officiële recordpoging die was aangemeld bij Guinness World Records. Zo moesten alle kinderen op één locatie samenkomen, waarbij alle kinderen bij de ingang geteld werden. De kinderen kleurden aan tafels de kleurplaten in met waskrijt. Na het aftellen, startten alle kinderen met het kleuren van één van de kleurplaten. Ook het inkleuren moest aan bepaalde regels voldoen. Zo moet er netjes binnen de lijnen worden gekleurd. Ze mogen er niet zelf verzonnen dingen bij gaan tekenen. De hele tekening moet ingekleurd zijn en er moet minstens 5 minuten over worden gedaan.

Alle kinderen in groepen 3 tot en met 8 van basisscholen in Meppel en Nijeveen deden mee met de wereldrecordpoging. Kinderen in groep 1 en 2 konden op school ook een kleurplaat van Alle Kinderen Wereldkampioen inkleuren en waren op deze manier ook betrokken bij de wereldrecordpoging.