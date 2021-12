Schoolgevel van RSG in Steenwijk staat op instorten: school ontruimd

Voordeur opgeblazen en gesprongen glas na explosie bij woning in Steenwijk: hond slaat op de vlucht

De politie onderzoekt momenteel een explosie in Steenwijk. Aan de Neerwoldstraat zit een groot gat in een voordeur van een benedenwoning. Ook glas in een tegenovergelegen garage is door de ontploffing gesprongen.

26 november