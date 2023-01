Schuit van omgekomen schipper Rokus blijft behouden voor Blokzijl: ‘Ze het als eerbetoon’

Ze betaalden ruim 30 miljoen aan zichzelf, nu moeten ‘gewiekste’ oud-directeu­ren energiebe­drijf Rendo de cel in

Twee oud-directeuren van netbeheerder Rendo moeten de cel in vanwege fraude. Het duo liet Rendo ruim 30 miljoen euro investeren in een nieuwe energiecentrale in Steenwijk. Dat geld verdween deels in hun eigen zak. Volgens het gerechtshof hebben de twee ‘op gewiekste wijze’ hun werkgever opgelicht.

