Schuur fikt af op volkstuintjescomplex in Meppel, kas zwaar beschadigd: ‘We gaan uit van brandstichting’

Aangedaan

Het schuurtje staat op het terrein van een vrouw die al meerdere jaren lid is van de vereniging. ,,Iemand die op privégebied een zware tijd achter de rug had. Waarom precies, hoeft niet in de krant. Maar het was fijn om te zien dat ze de laatste tijd weer lekker in haar tuintje aan de gang was.’’

Schep

Tot vandaag, dus. ,,Die mevrouw was aangedaan en is inmiddels weer naar huis.’’ De kas die beschadigd raakte, staat op het terrein van een ander lid. ,,Daarvan is een aantal ruiten gesneuveld.’’

Van Dijk zegt dat zijn verenging de laatste tijd juist weinig last had van vandalisme, iets wat in het verleden wel eens anders was. ,,Met name na het pinkstertoernooi van de voetbalclubs. Dan werd er nog wel eens ingebroken in zo’n schuurtje. Namen ze een elektrisch apparaat mee of zo. In ieder geval nooit een schep, want dan moeten ze werken.’’