Schuurtje van Hannette brandt af, haar volkstuin is gehavend: ‘Dader beseft niet wat hij heeft aangericht’

Giethoorn maakt zich op voor mooiste sprookjes­dag van het jaar: ‘Ik woon hier heel mijn leven, maar het raakt mij zelfs nog’

Ze zeggen weleens dat Giethoorn 365 dagen per jaar een sprookje is. ,,Als dat klopt, dan is de gondelvaartdag de mooiste sprookjesdag van dat jaar.’’ Na twee jaar corona-absentie zijn ze er weer, dé zomertraditie in de Kop van Overijssel: gondelvaarten. Op 27 augustus is het zover in Giethoorn.

18 augustus