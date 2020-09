Scooterrijder rijdt door na aanrijding in Nijeveen en laat fietser gewond achter

Kamps doet recht Drankrij­der uit Staphorst tegen rechter: ‘Geef alstu­blieft mijn rijbewijs zodat ik met mijn vrouw naar de kerk kan’

12:00 Zijn bril zit iets te hoog op zijn neus. Hierdoor zitten niet alleen de ogen maar ook de wenkbrauwen achter het glas gevangen. De brillenman is in de zeventig. Comfortabele stappers draagt hij. Zijn overhemd heeft een streepje in de lengte.