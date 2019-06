Scooterrijder weer op vrije voeten na wilde achtervolging in Hasselt

video Cor Voerman komt over uit Portugal om schoolreü­nie in Dwars­gracht te bezoeken

13:54 Interesse in school had Cor Voerman (62) vroeger niet zoveel. Het liefst keek hij door de hoge ramen naar vogels en boten. Toch wilde hij de schoolreünie op zaterdag voor geen goud missen. De reis vanuit zijn boerderij in Portugal had hij er graag voor over.