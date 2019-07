Scouting maakt plaats voor nieuwe basisschool en dorpshuis in Tuk

Özcan Akyol leest vervelende volgers de (taal)les

14:17 Het is ook nooit goed. Schrijf je een prachtige column over je moeder, weet iemand daar altijd nog wel wat naars over te zeggen op social media. Schrijver Özcan Akyol weet daar wel raad mee en slaat genadeloos terug. De volger krijgt een gratis taalles van Akyol.