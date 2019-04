video Rijkswater­staat onderzoekt matrixpor­taal na ongelukken met negen doden

7:55 Rijkswaterstaat onderzoekt of er een patroon zit in de drie dodelijke botsingen met een matrixportaal deze week. Na ongevallen bij Staphorst (A28) en Deventer botste in de nacht van dinsdag op woensdag op de A12 in Den Haag opnieuw een auto op zo’n paal. Toeval of niet?