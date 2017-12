Serious Rescue zorgt voor kleurrijke invasie in de Kop

videoEen indrukwekkende, kleurrijke invasie van oranje reddingsboten met bemanning in rood en fluorescerend geel overlevingspak zondag rond het middaguur in Giethoorn-Zuid. Kortom: Serious Rescue in de Kop van Overijssel.

Serious Rescue is de inzamelingsactie van reddingsbrigades in heel Nederland voor 3FM Serious Request, dat dit jaar met het Glazen Huis in Apeldoorn staat. ,,Serious Rescue is acht jaar geleden ontstaan vanuit de reddingsbrigade in Bergen op Zoom. Die brigade besloot met de eigen boot naar het Glazen Huis in Eindhoven te varen. Het eerste jaar was het met 22 boten en 140 man al uit de hand gelopen, toen was het ook een serious rescue", weet voorzitter Albert Wink van de Reddingsbrigade Nijeveen.

Vierde keer

Wink is vanaf de eerste editie betrokken bij de driedaagse vaartocht naar het Glazen Huis. Zijn Nijeveense brigade doet met de eigen boot mee sinds 2013, toen het Glazen Huis in Leeuwarden stond. En dit jaar dus Apeldoorn. ,,Toen we dat hoorden, dachten we: dit is onze kans een mooie route vanuit Meppel voor te stellen", vertelt de brigadevoorzitter over de 100 kilometer door de Kop.

De route door de Kop van Overijssel is bijtijds voorgelegd aan de organisatie van Serious Rescue. ,,Toen besloten was weer mee te gaan doen, kwamen ze logischerwijs bij ons terecht", zegt Wink. Hij heeft nog overwogen de IJssel tot Deventer in de route op te nemen, maar daar toch vanwege de stroming vanaf gezien. ,,Dat gaf de mogelijkheid met een lus via Dwarsgracht naar Steenwijk te varen."

Ruim dertig

In totaal zijn de 34 boten van een meter of 5, 6 zaterdagavond met een forse kraan in de Meppeler Gasgracht te water gelaten en dinsdag hijst diezelfde reus van Wagenborg Nedlift ze in Zwolle weer uit het water. Ze komen overal vandaan, weet Wink. ,,Vanuit Leeuwarden en Groningen tot Zeeland en Maastricht."

De circa 300 bemanningsleden, die beurtelings in groepjes twee uur aan boord zijn, hebben de nacht van zaterdag op zondag op veldbedden doorgebracht in sporthal Ezinge in Meppel. ,,Behalve dat we geld inzamelen voor het goede doel is Serious Rescue één grote reünie." De redders kennen elkaar bijvoorbeeld van vrijwilligerswerk bij reddingsposten op het strand. Zo zijn leden van de Nijeveense reddingsbrigade in de zomer veelal te vinden aan de Zeeuwse kust.

Sponsorgeld

Elk team legt in ieder geval 250 euro sponsorgeld in. Gedurende de driedaagse vaartocht groeit het bedrag. Bijvoorbeeld met de opbrengst van het benefietconcert van The Band-its, zondagavond in De Meenthe in Steenwijk. De sporthal onder het theaterdak is het decor van de tweede overnachting. ,,Geweldig wat er allemaal belangeloos wordt georganiseerd en wat we bij de stops krijgen aangeboden", zegt Wink.

Maandagavond wordt het kampement na een vaartocht van Steenwijk via De Weerribben, Blokzijl en Vollenhove naar Hasselt opgeslagen in sporthal De Prinsenhof. Dinsdag varen de redders nog van Hasselt naar Zwolle, om vanuit de Overijsselse hoofdstad per auto koers te zetten naar Apeldoorn. Start en aankomst van de vloot gaan standaard gepaard met een rode gloed van de noodfakkels.

Dinsdag

In Apeldoorn gaan de reddingsbrigadevrijwilligers dinsdagmiddag te voet naar het Glazen Huis op het Marktplein om het bedrag dat met de achtste Serious Rescue is opgehaald te overhandigen. ,,Het thema van Serious Request, het herenigen van kinderen en ouders die elkaar kwijt zijn geraakt, past dit jaar heel goed bij ons", zegt Wink. ,,De reddingsbrigade brengt jaarlijks 900 kinderen weer terug bij hun ouders."