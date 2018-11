SGP blijft tegen steun voor zondagclub IJhorst

Voor de voetbalclub blijft daarom 30.000 euro beschikbaar om het hoofdveld op te kalefateren en een goede veldverlichting aan te brengen. ,,We gaan spoedig de slag met onze accommodatie’’, zegt voorzitter Harry Meijer van VV IJhorst opgelucht. ,,Dat is dringend noodzakelijk. De toplaag van het hoofdveld is aan zijn einde en de verlichting laat al jaren te wensen over.’’

Rustdag

Volgens fractievoorzitter Erik Hattem wil zijn partij geen geld uittrekken voor activiteiten op zondag. ,,Wij zien de zondag als rustdag, die van waarde is voor de hele samenleving. Het bewaken van de zondagsrust is een opdracht die ons vanuit de Bijbel wordt gegeven. Meebetalen aan deze voetbalaccommodatie en daarmee bijdragen aan deze zondagsactiviteit kunnen we niet.’’

Daarom diende Hattem een amendement in om de in de begroting opgenomen 30.000 euro voor VV IJhorst te schrappen. Maar SGP kreeg geen steun, niet van de oppositie, maar ook niet van de coalitiepartners ChristenUnie en CDA.

Zaterdag

Dat er op zondag wordt gevoetbald in IJhorst is de SGP al decennia een doorn in het oog. Het liefst ziet de partij dat de vereniging de wedstrijden naar de zaterdag verplaatst. In het verleden is er bij het college van B en W zelfs op aangedrongen om hierover met het bestuur van de zondagclub in gesprek te gaan.